Les récessions économiques seraient bonnes pour la santé

NEW YORK (Reuters) - Les périodes de récession économique coïncident avec une amélioration générale de la santé, selon une étude américaine portant sur l'entre-deux-guerres et la Grande Dépression.

Des chercheurs de l'université du Michigan ont constaté que l'espérance de vie aux Etats-Unis avait augmenté de six années entre 1929 et 1932, au plus fort de la crise économique, passant de 57 à 63 ans. La tendance est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour les blancs que les noirs.