Le régime méditerranéen, bon pour le coeur pas la bourse

NEW YORK (Reuters) - Le régime méditerranéen, riche en poissons, en huile d'olive, légumes et fruits, est bon pour le coeur, moins pour le porte-monnaie.

Des chercheurs du Département de médecine préventive et de santé publique de l'université de Navarre, en Espagne, se sont penchés sur les dépenses alimentaires de plus 11.000 diplômés étudiants bénéficiant de ressources équivalentes.

Les résultats, publiés dans la revue Journal of Epidemiology and Community Health, révèlent que plus ces gens étaient adeptes du régime méditerranéen plus ils dépensaient d'argent pour se nourrir.