Pas assez d'amis sur Facebook ? Achetez-en

"Le seul problème est qu'il est très difficile de réunir une telle audience, et c'est là que nous intervenons."

"Tout ce que nous faisons, c'est envoyer un message de bienvenue ou une demande d'ajout de la part du client. Si (les amis potentiels) décident de franchir le pas et de l'ajouter comme ami, libre à eux", dit Leon Hill.

Facebook, le site communautaire le plus populaire du monde, est également le quatrième site internet le plus visité sur la planète. Il compte plus de 250 millions d'utilisateurs inscrits.