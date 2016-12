Vous croyez aux extraterrestres ? Envoyez-leur un SMS

A partir de mercredi et jusqu'au 24 août, les utilisateurs peuvent venir enregistrer des messages de 160 caractères maximum sur le site www.hellofromearth.net. Les textes seront ensuite transmis en direction de Gliese 581d, la planète susceptible d'accueillir la vie la plus proche de notre système solaire.

"'Hello from Earth' est notre manière de montrer que la science peut rendre l'impossible possible. Nous sommes allés sur la Lune, et désormais nous pouvons parler aux étoiles", ajoute-t-il dans un communiqué.