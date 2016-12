Roissy, le pire aéroport du monde pour dormir, selon un sondage

"Je n'ai pas pu rester assis sur les bancs en métal trop longtemps parce que j'avais mal. L'accueil est meilleur et les locaux sont plus hygiéniques dans un aéroport du Tiers monde qu'à Paris", peut-on y lire.

Derrière Roissy vient l'aéroport Cheremetievo de Moscou, qualifié d'"enfer sur terre" par un voyageur, et son homologue new-yorkais JFK. Les plates-formes de Los Angeles et de New Delhi se classent quatrième et cinquième de cette liste noire.