L'hippopotame de Pablo Escobar abattu

Après la mort d'Escobar en 1993 sous les balles de la police, nombre de ses animaux ont été remis à des zoos, mais plus d'une vingtaine d'hippopotames avaient continué à vivre dans sa propriété du nord de la Colombie.

Un mâle et une femelle s'étaient échappés en 2006 et se promenaient depuis en liberté dans les zones marécageuses proches de la rivière Magdalena. Mais rarement aperçus, ils avaient fini par devenir une sorte de légende locale, jusqu'à ce que deux journalistes les repèrent le mois dernier à plus de 100 km du ranch.