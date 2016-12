Concombres tordus et carottes difformes de retour sur les étals

BRUXELLES (Reuters) - Concombres tordus, carottes difformes et autres poireaux disgracieux font leur retour à compter du 1er juillet sur les étals européens.

La Commission européenne en a décidé ainsi en éliminant de la législation communautaire une série de normes liées à la taille et à la forme des fruits et légumes commercialisés sur le territoire de l'UE.

"Et il est complètement idiot de jeter des produits parfaitement bons pour la seule raison qu'ils n'ont pas la bonne taille et la bonne forme", a-t-elle ajouté.

Jusqu'à maintenant, les normes européennes définissaient tailles et formes pour 36 fruits et légumes; 26 d'entre eux retrouvent donc leur liberté.

Il s'agit notamment des abricots, des aubergines, des cerises, de l'ail, des petits pois, des épinards, des pastèques et des poireaux.

Dix restent en revanche réglementés : pommes, kiwis, oranges et autres fruits de la famille des citriques, pêches, poires, raisin de table et tomates, soit environ 75% du commerce transfrontalier de fruits et légumes en Europe.