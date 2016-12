Quand Poil, Longcochon et Vinsobres rêvent de notoriété

NANTES (Reuters) - Trécon, Vatan, Poil et autres villages de France au nom insolite, loin de s'attrister des ricanements qu'ils suscitent, veulent tirer parti de leur notoriété bien involontaire pour sortir de l'anonymat.

Les septièmes "Rencontres des communes aux noms burlesques", qui se tiendront cette année les 11 et 12 juillet à Bouzillé (Maine-et-Loire), à mi-chemin entre Nantes et Angers, auront un objet de fierté entre les mains : un livre à leur gloire.

"Ces rencontres sont une occasion inespérée pour ces villages de sortir de l'anonymat et d'être une fois par an le centre de la France", a dit mercredi Patrick Lasseube, coauteur de l'ouvrage et président d'un groupement de 34 communes qui revendiquent leur nom "pittoresque ou chantant".