Nouveau record de lancer de savate aux Olympiades du Potager

"Il faut savoir jouer avec le vent, et faire un peu de cyclisme pour avoir de la puissance dans le mollet", a sobrement commenté après sa performance ce musicien de 24 ans, qui se décrit désormais comme "le Usain Bolt du lancer de savate" en référence au champion olympique d'athlétisme.

"Il y avait meilleur que moi aujourd'hui", a reconnu, fair play, cette aide-soignante de 50 ans, qui est repartie néanmoins comme tous les vainqueurs avec un sac de terreau et un bon d'achat dans une jardinerie.

"Le potager est une activité de plus en plus répandue, et nous voulons voguer sur ce retour à la terre", explique Laurent Lebot, l'un des organisateurs des "Olympiades du Potager".