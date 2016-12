Donnez votre argent, vous serez heureux, dit Gates aux riches

OSLO (Reuters) - Bill Gates, fondateur de Microsoft, a conseillé mercredi aux autres milliardaires de suivre son exemple et de distribuer largement leur fortune par le biais d'associations charitables ou de fondations.

"Je pense que tous les milliardaires devraient abandonner la plus grande partie de leur fortune, même si je ne dis pas qu'ils ne doivent rien laisser à leurs enfants", a-t-il déclaré lors d'un séminaire à l'opéra d'Oslo.

"Je pense que cela leur procurerait du bonheur. Leurs enfants ne s'en porteraient que mieux, et le monde aussi. Je crois profondément que les grandes fortunes doivent aller des plus riches vers les plus pauvres", a-t-il ajouté.