L'OMS propose des lunettes gratuites pour relancer l'économie

GENEVE (Reuters) - Chaque année, les problèmes de vue font perdre des milliards de dollars à l'économie mondiale et la distribution de lunettes gratuites serait un moyen peu coûteux de relancer l'économie, estime l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Des lunettes sont un traitement peu coûteux" estiment des chercheurs qui ont calculé qu'il faudrait au total 26 milliards de dollars pour offrir aux patients non traités des tests de vision et des lunettes.

La plupart des déficients visuels non traités vivent dans les pays en développement et environ huit millions sont aveugles, indique l'OMS, estimant que les problèmes de vue qui pourraient être traités mais ne le sont pas coûtent des centaines de milliards de dollars par an à l'économie mondiale en raison des pertes de productivité engendrées.