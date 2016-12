Une "enfant sauvage" découverte dans une ville de Sibérie

MOSCOU (Reuters) - Une fillette russe de cinq ans, qui n'a apparemment vécu qu'avec des chiens et des chats depuis sa naissance, a été découverte dans un appartement de Tchita, dans l'est de la Sibérie, annonce mercredi la police.

"Pendant cinq ans, elle a été 'élevée' par des chiens et des chats et n'est jamais sortie de l'appartement", a précisé la police de cette ville à 6.000 km à l'est de Moscou.