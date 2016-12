"Sauvons les riches" s'invite dans un palace parisien

"On est là pour leur dire 'il est temps de revenir sur terre, on est là pour vous sauver'", explique un porte-parole, Manuel Domergue.

Le groupe, qui agit dans le cadre de la campagne d'Europe Ecologie pour les européennes, entend convaincre les plus riches de changer de mode de vie et d'accepter une hausse conséquente des impôts des plus fortunés.