Nicolas Sarkozy rafraîchit son image sur Facebook

PARIS (Reuters) - Désireux de révéler l'homme derrière le président, Nicolas Sarkozy a laissé tomber le costume cravate sombre et la solennité pour la chemise claire, le col ouvert et un large sourire sur le portrait qui accompagne son profil "relooké" sur le réseau communautaire Facebook.

On y apprend ainsi que Le Rouge et le Noir de Stendhal est son livre de chevet, "la course à pied, régulièrement" au nombre de ses activités et que son film préféré...n'est pas encore sorti : il s'agit de "Home" du photographe Yann Arthus-Bertrand.