La Poste édite dix timbres aux effluves chocolatés

Le bloc de dix timbres odorants en forme de carrés de chocolat sera présenté simultanément à Bayonne à l'occasion des "Journées du chocolat" et à Paris les 23 et 24 mai, dates de la vente anticipée d'un timbre portant la mention "Premier jour", très prisé des philatélistes.

"Je suis très fier de réaliser ce genre de timbres. D'abord parce que ce 400e anniversaire est un grand moment pour Bayonne. Et comme je suis de nature gourmande et que ce timbre est beau, on a envie d'en manger", plaisante François Héry, le directeur industriel de Phil@Poste, l'imprimerie des timbres postaux et fiscaux située à Boulazac, près de Périgueux en Dordogne.