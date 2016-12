Des timbres à l'effigie des "Simpsons"

La série de vignettes comporte cinq timbres aux effigies d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson, héros nés sous le crayon de Matt Groening et apparus pour la première sur les écrans américains en décembre 1989.

"The Simpsons" offre un tableau caustique de l'Amérique à travers l'exemple de cette famille où se côtoient un père paresseux et amateurs de bières et de donuts, une mère aimante, un fils turbulent et des filles surdouées.