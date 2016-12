Un Britannique décroche le "meilleur métier du monde"

CANBERRA (Reuters) - Un trentenaire britannique travaillant dans le secteur caritatif a décroché le "meilleur métier du monde", garder six mois durant une île tropicale d'Australie pour un salaire équivalent à 110.000 dollars (83.000 euros environ).

"C'est probablement la première fois qu'une campagne publicitaire touche une audience pareille avec un budget aussi restreint", note Tim Burrowes, spécialiste australien du marketing et directeur du site d'observation des médias et du marketing Mumbrella.

Southall, qui s'est spécialisé dans le financement du secteur caritatif, va à présent explorer les îles de la Grande barrière pendant un semestre et informer régulièrement le monde via un blog, un journal photo, un journal vidéo et des interviews.