Les Français champions pour manger et dormir, selon l'OCDE

PARIS (Reuters) - Les Français sont, parmi les habitants des pays industrialisés, ceux qui passent le plus de temps à table et au lit, selon une étude publiée par l'OCDE.

La durée moyenne de sommeil approche les neuf heures dans l'Hexagone, révèle l'étude réalisée dans 18 pays membres de l'Organisation de développement et de coopération économiques.

Les Espagnols, pourtant réputés pour leurs siestes, n'arrivent qu'en troisième position derrière les Américains, qui dorment autour de huit heures et demie en moyenne par nuit.

Les Japonais et Sud-Coréens ont les nuits les plus courtes avec près d'une heure de moins de sommeil que les Français.

L'étude montre aussi que les Français passent plus de deux heures par jour à se nourrir, soit deux fois plus que les Mexicains. Les Japonais, malgré de longues journées de travail et le temps qu'ils passent dans les transports en commun, se classent troisièmes en la matière avec près de deux heures par jour passées à table, juste derrière les Néo-Zélandais.