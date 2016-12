Un quartier de Ljubljana bouclé à cause d'un ours en vadrouille

LJUBLJANA (Reuters) - La police a bouclé un quartier de Ljubljana pour tenter de retrouver un ours brun sauvage, le premier spécimen aperçu dans la capitale slovène depuis plusieurs décennies.

L'animal a été vu sur la colline de Roznik, située à environ 1,5 km du centre-ville et très prisée des amateurs de jogging et des promeneurs, a déclaré à Reuters Tone Lesnik, porte-parole du Service national des Forêts.

"La police a condamné les accès à la colline et cinq personnes cherchent l'ours, dont on estime qu'il est âgé de deux ans", a-t-il expliqué. Dès qu'il sera retrouvé, le plantigrade sera placé sous tranquillisant et ramené dans son habitat naturel.