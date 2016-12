Un éléphant "gay" rend un conseiller municipal polonais furieux

L'éléphant, baptisé Ninio, semble préférer la compagnie de ses congénères mâles et pourrait ne pas assumer ses tâches de reproducteur.

"On n'a pas payé 37 millions de zlotys (11 millions de dollars) pour construire le plus grand parc à éléphants d'Europe et y installer un pachyderme gay", a dit ce conseiller municipal de droite, Michal Grzes. "Si Ninio préfère les mâles comment va-t-il assurer une descendance ?"