À Strasbourg, Sarkozy pousse Obama au rituel de la bise

Descendant de voiture devant le palais Rohan, le président américain, entouré de gardes du corps massifs et très nerveux, a serré des mains dans la foule et s'est arrêté devant Cécilia Dervogne, étudiante à l'université de Strasbourg.

"Avec un anglais un peu hésitant, j'ai dit 'I want a kiss for me', il m'a fait un sourire et m'a montré ses gardes du corps qui étaient en train de le surveiller. Je pense qu'il y a une distance de sécurité à respecter", a raconté cette dernière à I-télé.

On a pu alors voir le président français lui prodiguer des encouragements de la voix et du geste. "Là, y'a Sarkozy qui a réinsisté et qui a dit 'Non, mais vous voulez pas de la bise ?' et il a tendu sa joue timidement et je lui ai fait un bisou", a raconté l'étudiante.