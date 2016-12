Miss Univers s'est "bien amusée" à Guantanamo

MIAMI (Reuters) - Tout le monde ne qualifierait pas de "lieu apaisant, calme et superbe" la base de Guantanamo Bay, où les Etats-Unis ont regroupé quelque 240 prisonniers à l'intérieur d'un centre de rétention qui a fait l'objet de condamnations en divers points du monde.

C'est néanmoins en ces termes qu'en parle la Vénézuélienne Dayana Mendoza, Miss Univers 2008, qui s'est rendue ce mois-ci à la base navale de l'est de Cuba lors d'un voyage encadré par les United Service Organizations (USO), association qui soutient les troupes américaines.

Dayana Mendoza, native de Caracas âgée de 22 ans, s'est rendue à Guantanamo du 20 au 25 mars avec Miss USA, Crystle Stewart. Elle en parle comme d'une "expérience incroyable" dans un blog diffusé sur le site web Miss Univers et daté du 27 mars ( here ).

"Qu'est-ce qu'on s'est amusées !", écrit Mendoza en évoquant les promenades que Stewart et elle ont faites avec des militaires à travers le camp, qui est entouré de barbelés, de terrains minés et de miradors. Elle dit s'être aussi rendue dans un bar de la base et sur la plage "incroyable" qui la borde.