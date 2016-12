Du fromage frais très distingué

LONDRES (Reuters) - Le prix 2008 du titre de livre le plus insolite a été décerné à "Prévision mondiale 2009-2014 pour les paquets de 60 milligrammes de fromage frais" (The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais).

L'oeuvre de Philip M. Parker a battu des livres comme "La Métaphysique du Babouin" (Baboon Metaphysics) et "Se déshabiller et tricoter avec style" (Strip and Knit with Style) lors du concours annuel organisé par le magazine britannique The Bookseller.