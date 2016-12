Légaliser la marijuana ? Pas au programme d'Obama

"Je dois dire qu'une des questions sur lesquelles on votait s'est propulsée assez haut, il s'agissait de savoir si le fait de légaliser la marijuana ferait progresser l'économie et la création d'emplois", a-t-il dit sous les rires durant cette séance entre internautes.

"La réponse est non, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie pour favoriser notre croissance économique", a-t-il dit avant de revenir à une discussion plus sérieuse sur le chômage et la réforme des services médicaux.