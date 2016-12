Un modèle de robot

Le HRP-4C de la société Cybernetic a été soumis à un régime sévère, perdant 15 kg par rapport à un modèle précédent. "Elle" promènera sur les podiums un physique décrit par son concepteur comme typiquement japonais et inspiré des mangas, pour sa chevelure et ses yeux, a expliqué Masayoshi Kataoka, de l'Institut national de sciences et techniques industrielles avancées.