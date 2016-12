Vous êtes blogueur ? Devenez pilote de ligne

"Alors comme ça VOUS voulez devenir pilote ? C'est simple. Comment faire ? Tenir un blog. Comment, c'est tout ? Oui, vous avez bien lu. Tenir un blog", écrit AirAsia sur son site officiel ( here ).

Les blogueurs doivent avoir de 18 à 28 ans, parler couramment anglais et malaisien et jouir d'une bonne condition mentale et physique, avec notamment une bonne vue. Le concours est ouvert du 1er avril au 15 mai.