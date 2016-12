Devenir un Beatles à la portée de tous, ou presque, en septembre

NEW YORK (Reuters) - Les fans des Beatles qui ont toujours voulu chanter ou jouer avec leur groupe préféré pourront enfin réaliser leur rêve à partir du 9 septembre, date de sortie du très attendu jeu vidéo "The Beatles : Rock Band".

Apple Corps, l'entreprise administrant les droits du groupe, et la chaîne MTV Networks, détenue par Viacom, ont dévoilé jeudi la date de commercialisation et le prix du jeu, 59,99 dollars. Pour 99,99 dollars supplémentaires, il sera possible de se procurer des répliques des instruments qu'utilisaient John, Paul, George et Ringo.