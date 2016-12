Les Beatles au programme de l'université de Liverpool

LONDRES (Reuters) - L'université Hope de Liverpool, ville du nord de l'Angleterre d'où sont originaires les Beatles, vient de créer une maîtrise intitulée "Les Beatles, musique populaire et société" consistant en un module de 12 semaines de cours assortis d'un mémoire.

"Plus de 8.000 ouvrages ont été publiés sur ce groupe mais il n'existe pas d'étude universitaire sérieuse sur le sujet, et c'est précisément ce que nous allons faire", affirme sur le site internet de l'université Mike Brocken, maître de conférences et spécialiste de la musique pop.