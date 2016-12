Les centenaires japonais touchés par la crise

TOKYO (Reuters) - Crise oblige, le Japon a décidé de réduire la taille des tasses en argent qu'il offre à ses centenaires, chaque année plus nombreux dans l'archipel.

"Nous nous sommes dit que cela ne se verrait pas trop si nous réduisions le diamètre (des tasses) de 10,5 à 9 centimètres", a déclaré un responsable du ministère de la Santé. "Nous devions aussi réfléchir au moyen de perpétuer cette tradition qui concerne de plus en plus de personnes, avec un budget limité".

Selon le journal Yomiuri, une tasse coûterait entre 7.000 (56,5 euros) et 8.000 yens (64,5 euros), la boîte cadeau en bois comprise. Le Japon, où l'espérance de vie est la plus élevée au monde, compte 36.436 de personnes âgées de plus de cent ans sur une population de 127,8 millions d'habitants.