La Floride tente de repousser les crocodiles avec des aimants

Des chercheurs mexicains du musée mexicain du Crocodile au Chiapas avaient déclaré dans une revue de biologie qu'ils avaient plus ou moins réussi à déplacer une vingtaine de reptiles depuis 2004 grâce à cette méthode.

La commission de préservation des ressources aquatiques et de la vie sauvage de Floride, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, a décidé de tenter l'expérience, a expliqué mardi son coordinateur Lindsey Hord.

Les crocodiles sont très liés à la notion de territorialité et quand l'homme intervient pour les déloger des zones urbains vers de nouveaux habitats sauvages, ils reviennent souvent à l'endroit d'où ils ont été capturés, n'hésitant pas à parcourir plus de 16km par semaine pour ce faire.

Les scientifiques estiment qu'ils se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres, et que l'apposition d'aimants de chaque côté de leur tête tend à les désorienter.

"C'est temporaire", explique Hord. "Nous leur posons des aimants quand on les capture et comme ils ne savent où nous les emmenons, ils sont perdus, en espérant qu'ils restent là où on les place."