Les Bagdadis goûtent timidement aux joies de la Saint-Valentin

par Missy Ryan et Aseel Kami

BAGDAD (Reuters) - Profitant d'une paix relative et d'une certaine évolution des mentalités après cinq ans de violence, les amoureux de Bagdad goûtent timidement aux joies de la Saint-Valentin en se tenant par la main dans les parcs ou en échangeant des cadeaux.

Après des années d'intolérance croissante, les marques publiques d'affection et les vêtements féminins à la mode deviennent plus courants, signe peut-être que le sectarisme qui a marqué les affrontements intercommunautaires perd du terrain.

Il y a un an, le parc retentissait des tirs d'artillerie dirigés contre la "zone verte", sur l'autre rive du fleuve, et les milices religieuses contrôlant alors le terrain maintenaient une stricte ségrégation entre hommes et femmes.