Le PM japonais soumis par un opposant à un test de lecture

Taro Aso, dont la popularité est tombée en dessous de 20% à la suite d'une série de bourdes et autres ratés, a la réputation d'être un amateur de mangas et d'avoir du mal à déchiffrer certains kanjis, éléments très complexes, empruntés aux Chinois, d'un des trois ensembles de l'écriture japonaise.

Taro Aso n'a pas relevé le gant, mais, prié de dire s'il était bel et bien l'auteur d'un long essai paru sous son nom à la fin 2008 dans un magazine, il a répondu tout sourire et avec une politesse toute japonaise : "J'ai horreur de vous décevoir, mais j'en suis bel et bien l'auteur".