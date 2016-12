En Indonésie, le sosie de Barack Obama fait de la publicité

"Quand Obama a été élu, mes collègues ont voulu plaisanter et m'ont fait porter un costume, une cravate et m'ont pris en photo posant comme Obama", explique Anas.

"Les photos se sont répandues très vite sur internet. C'était phénoménal. J'ai été alors contacté par des chaînes de télévision et une agence publicitaire."

"Un jour, j'étais dans un aéroport en Malaisie et un homme s'est approché de moi en me demandant si j'étais Obama. J'ai été très surpris quand il m'a demandé d'être pris en photo avec lui et m'a offert un repas."