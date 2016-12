Chinoise, 107 ans, recherche son premier mari

PEKIN (Reuters) - Une Chinoise de 107 ans, qui craignait de se marier lorsqu'elle était jeune, a décidé de franchir le pas et de se chercher un premier mari. Elle espère épouser un autre centenaire, afin d'avoir un sujet de conversation tout trouvé avec son conjoint.

"J'ai déjà 107 ans et je ne suis toujours pas mariée", déclare Wang Guiying à un journal de Chongqing. Et de se demander : "Que se passera-t-il si je ne me dépêche pas d'en trouver un ?"