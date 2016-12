John Lennon "ressuscité" pour les besoins d'une publicité

NEW YORK (Reuters) - Vingt-huit ans après sa mort, John Lennon a été "ressuscité" en images de synthèse pour les besoins d'une publicité télévisée au profit d'une oeuvre de charité aux Etats-Unis.

Sur le thème de son tube de 1971 "Imagine", l'ancien Beatle - ou plutôt son image recréée - appelle les Américains aux dons pour une campagne baptisée "un ordinateur portable par enfant" ("One Laptop per Child"), qui vise à favoriser l'accès à la technologie des enfants les plus pauvres.