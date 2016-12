Un cybercafé nippon propose un toit et une adresse bien réels

TOKYO (Reuters) - Un cybercafé près de Tokyo a fait évoluer ses services du virtuel au vertueux, procurant à des sans-abri et sans-emploi un toit et une adresse postale, condition indispensable pour trouver du travail au Japon.

Comme la plupart des cafés internet nippons, "Cyber @ Cafe" propose de se connecter au web, met à disposition des bandes-dessinées et des boissons à volonté, mais pour environ 20 dollars la nuit (moins de 15 euros), il offre également à une cinquantaine de personnes un hébergement durable et une domiciliation officielle.

Takemitsu Karitachi, intérimaire dans une usine voisine, dort dans ce cybercafé depuis deux mois, après la perte de son emploi et de son appartement. Il a erré dans les rues, migrant de café en café pendant des mois, et fait part aujourd'hui de son soulagement d'avoir trouvé un logement durable - même s'il ne s'agit que d'un box, à peine plus grand que le siège arrière d'une voiture.

Le propriétaire, Akihiro Sato, dit accueillir des jeunes d'une vingtaine d'années, qui séjournent quelques mois avant de trouver un emploi et un logement, mais aussi des personnes plus âgées et plus pauvres, avec peu de chance de retrouver du travail, et qui deviennent donc pensionnaires quasi-permanents.