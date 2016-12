La crise, un temps de chien !

LONDRES (Reuters) - La crise économique et financière frappe aussi indirectement les animaux domestiques: ne s'estimant plus en mesure de les entretenir, leurs maîtres ont tendance à s'en débarrasser.

Le Foyer pour chiens et chats de Battersea, dans le sud de Londres, a fait savoir mardi qu'il ne pouvait plus gérer l'afflux d'animaux qui lui étaient confiés: ainsi a-t-il dû recueillir cette année 6.430 chiens errants, soit 1.000 de plus que l'an dernier.