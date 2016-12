Dans Venise inondée, les hôtels offrent les bottes de caoutchouc

Le site internet de l'Association des hôteliers de Venise (www.veneziasi.it) offre des forfaits "Venise et l'Acqua Alta" à 190 euros la nuit avec "usage gratuit de bottes de caoutchouc" et une carte indiquant des "itinéraires piétonniers de substitution durant la montée des eaux".

Début décembre, le niveau de la mer Adriatique s'est élevé de 1,56 m, ce qui ne s'était pas vu depuis 1968 et constituait le plus fort accroissement enregistré en un siècle. Pluies et vent continuant de balayer le nord de l'Italie, on s'attend à une nouvelle montée des eaux jeudi.