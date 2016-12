Vieux, chauve, mais séduisant? C'est possible, dit une étude

SINGAPOUR (Reuters) - Un homme peut être vieillissant et chauve et conserver tout son attrait auprès des femmes, révèle une enquête publiée samedi.

Dans cette étude, intitulée "La beauté des mâles", les enquêteurs de la société Synovate ont interrogé en octobre près de 10.000 hommes et femmes dans 12 pays sur ce qui rend un homme séduisant.

Si les Italiens sont considérés comme les mâles les plus susceptibles de susciter des regards enamourés, les sondés avancent d'abord deux facteurs essentiels de séduction, une bonne hygiène et une confiance en soi.