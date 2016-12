Vers un retour au traitement forcé des ivrognes russes ?

Le ministre a fait valoir au président Dmitri Medvedev que les délits liés à l'alcoolisme demeurent un problème aigu et que l'on recense 253.000 alcooliques chroniques.

Les Russes figurent parmi les plus gros consommateurs d'alcool au monde avec 15 litres d'alcool pur par habitant et par an, a révélé l'an dernier Gennady Onichtchenko, responsable de la santé publique, dans une interview à un journal.