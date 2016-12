Pommades mélaminées chinoises en vente dans les sex shops

Le produit suspect, dénommé "I Love you" et vendu par la chaîne de sex shops Ann Summers, est fabriqué en Chine, où des milliers de bébés sont tombés malades ces derniers temps après avoir bu du lait pour nourrisson contaminé à la mélamine.

La pommade "I Love you" recèle de 126 à 259 milligrammes de mélamine par kilogramme alors que les normes européennes imposent le retrait et la destruction des produits qui en contiennent plus de 2,5 milligrammes par kilo.