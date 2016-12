Un bookmaker rembourse déjà les paris en faveur d'Obama

DUBLIN (Reuters) - Paddy Power, le plus grand bookmaker irlandais, annonce le versement anticipé de plus d'un million d'euros à des parieurs ayant misé sur l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis.

Il a expliqué avoir pris cette "décision sans précédent" à trois semaines du scrutin du 4 novembre, après le troisième et dernier débat télévisé entre le candidat démocrate et son rival républicain John McCain. Obama a été jugé vainqueur du duel dans les sondages réalisés juste après l'émission.

"Nous déclarons cette course bel et bien terminée et remercions tous ceux qui ont soutenu Obama", a-t-il dit.