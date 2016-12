Des détenus portugais se bonifient en fabriquant du vin de garde

PINHEIRO DA CRUZ, Portugal (Reuters) - Il n'y a pas de tenues rayées, de gardes armés ni de miradors dans le vignoble de Pinheiro da Cruz, dans le sud du Portugal. Et pourtant, les vignerons, ce sont des prisonniers, parfois condamnés à de longues peines.

Les détenus vont et viennent librement parmi les plans de vigne et ont même droit de temps à autre à un verre de leur vin d'excellente qualité qui se vend jusqu'à plus de 30 euros la bouteille dans les meilleurs restaurants de Lisbonne.