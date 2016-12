Un "collier de fonction" de l'époque d'Henry VIII aux enchères

Le "collier de Coleridge" est estimé à entre 200.000 et 300.000 livres (entre 258.000 et 387.000 euros).

Christie's précise que ce collier, dit aussi "collier d'office" et qui distinguait les grands officiers de la couronne, date de 1546 ou 1547 et a probablement été offert par Henry VIII à Sir Edward Montagu, l'un de ses plus proches conseillers.