Une maison de papier en journaux usagés

Karen Janody et ses collègues de Creative City, Gillian McIver et l'artiste Sumer Erek, érigeront l'ossature de la Newspaper House ("maison-journal") dans le quartier de Hackney, dans l'Est de Londres et appelleront les gens à rouler leurs journaux usagés et à venir en déposer les rouleaux pour construire la maison.