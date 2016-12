CORRECTION - - Une salle des sports aveyronnaise qui donne "le mal de mer"

Bien lire dans le titre que la salle de sports se situe dans une commune de l'Aveyron et non "des Vosges" comme écrit par erreur.

TOULOUSE (Reuters) - La nouvelle salle des sports de Saint-Christophe-Vallon fait certes la fierté de son architecte et du maire de cette commune de l'Aveyron mais elle risque fort de ne jamais servir en raison de ses lignes audacieuses.

"Ah, ça non! Il n'est pas question que je signe l'agrément fédéral pour cette salle. D'accord, le sol est droit. D'accord, le ballon ne bouge pas quand on le pose au milieu du terrain. N'empêche, on se croirait sur le Titanic. Ce n'est pas jouable", s'emporte Claude Authié, président de la ligue Midi-Pyrénées de basket-ball.