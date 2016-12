L'homme qui avait le téléphone dans la peau

NEW YORK (Reuters) - Lorsque Martin Cooper inventa le téléphone cellulaire il y a 35 ans, il avait la vision d'un monde dans lequel l'homme épouserait la technologie mobile au point que les appareils sans fil seraient implantés dans le corps.

La téléphonie mobile a parcouru énormément de chemin depuis ce jour d'avril 1973 où l'ancien chercheur de Motorola a passé le premier appel au monde, sans fil, depuis un coin de rue à New York, mais Cooper, aujourd'hui âgé de 79 ans, est bien forcé de convenir que l'industrie des télécoms n'a pas répondu à ses espoirs.

"Notre rêve était qu'un jour plus personne ne passe d'appels avec un téléphone filaire", a expliqué à Reuters l'ingénieur en électronique retraité.

Son premier appel sans fil l'avait rendu si enthousiaste qu'à l'époque il aimait imaginer qu'un jour les numéros de téléphone deviendraient incontournables et que, raconte-t-il, "on vous attribuerait un numéro de téléphone à votre naissance et le jour où vous ne répondriez pas à un appel, vous en mourriez".