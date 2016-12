Les wagons du métro de New York trouvent une deuxième vie en mer

OCEAN CITY, Maryland (Reuters) - Après quatre décennies à transporter des millions de voyageurs, 44 wagons du métro de New York sont à présent destinés à devenir le refuge de millions de poissons.

"Ces récifs offrent un habitat de qualité pour la vie marine au large de nos côtes qui bénéficieront non seulement à l'environnement mais aussi aux affaires locales", a déclaré le maire d'Ocean City, Rick Meehan.

Les wagons d'aciers, allégés de leurs roues, vitres et portes, ont été déposées à l'aide d'une grue à 30 mètres de profondeur.

Ces 44 wagons, datant de 1964, font partie des 1.662 voitures du métro qui ont été retirées de la circulation par l'Autorité des transports métropolitains (MTA) de New York et qui seront utilisées par plusieurs Etats de la côte Est américaine pour créer des récifs artificiels et aider l'industrie de la pêche.