Les Chinois s'intéressent plus aux Bourses qu'au sexe sur Google

PÉKIN (Reuters) - Les valeurs boursières et des noms de banques chinoises ont été des termes plus recherchés que le mot "sexe" sur Google l'année dernière, au regard de la liste communiquée par la branche chinoise du moteur de recherche sur internet.

"En Chine continentale, ce sont l'argent et la technologie qui ont eu les honneurs cette année", rapporte le quotidien China Daily, soulignant que "sexe" était le mot le plus recherché sur Google dans d'autres pays.

La China Merchants Bank, l'Industrial and Commercial Bank of China et la China Construction Bank sont classés respectivement deuxième, troisième et sixième, indique Google China sur son site www.google.cn.