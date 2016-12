"Job dating" dans le Beaujolais pour trouver des vendangeurs

LYON (Reuters) - Les viticulteurs du Beaujolais organisent des séances de "job dating", rencontres express destinées à mettre en contacts employeurs et candidats, pour trouver des vendangeurs, souvent recrutés parmi les RMIstes.

"Nous recrutons chaque automne 45.000 saisonniers pour les vendanges et c'est de plus en plus difficile. Mais nous sommes satisfaits de cette opération", explique François Roth, directeur adjoint de l'union viticole du Beaujolais, qui regroupe 2.500 exploitants.